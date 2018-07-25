На Донбассе при взрыве пострадал тракторист

Возле села Гранитное в Донецкой области на взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал водитель. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 июля.

Вызов в полицию поступил вчера в 20.30 от медиков. Известно, что пострадавший работает механизатором у одного из местных фермеров. В тот день он выполнял полевые работы и наткнулся на взрывное устройство.

На месте происшествия работали полицейские Волновахского отдела полиции и военнослужащие. 47-летнего водителя техники с осколочными ранениями ноги госпитализировали в больницу Мариуполя, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о террористическом акте (ч.2 ст.258 УК Украины).

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Напомним, 22 июля в одном из микрорайонов Мариуполя подорвался трактор. Тогда никто не пострадал, но была повреждена дисковая борона трактора.

Ранее сообщалось, что на детской площадке в Краматорске мальчик нашел снаряд.

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Источник: korrespondent.net