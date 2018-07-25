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25. 07. 2018

В Украине стартовала вторая волна подписания договоров с медучреждениями

Национальная служба здоровья Украины объявила о запуске второй волны подписания договоров с медицинскими учреждениями, предоставляющими первичную помощь. Об этом в среду, 25 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медучреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа. Список учреждений, которые начнут получать государственное финансирование по принципу "деньги идут за пациентом", будет обнародован 15 августа.

Также Минздрав сообщает, что 160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договора ранее, в июле уже получили финансирование в соответствии с количеством подписавших декларации пациентов, а также дополнительно за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларации. Общий бюджет финансирования составил 253,7 млн гривен. Деньги были распределены между учреждениями первичной медицинской помощи в 21 область Украины.

Согласно новым правилам, до конца года подобные договора должны быть заключены всеми медучреждениями, предоставляющими первичную помощь. С 2019 года они будут получать оплату за услуги только по договорам с НСЗУ.

Ранее Минздрав утвердил порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Также сообщалось, что после введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг. Перед этим Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу.

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Источник: korrespondent.net

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