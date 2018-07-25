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25. 07. 2018

В Тернополе у здания ОГА образовался гейзер

В Тернополе из-за непрекращающегося ливня, который начался ночью в среду, 25 июля, улицы города буквально затопило. А возле здания облгосадминистрации образовался так называемый гейзер, сообщил местный житель Владимир Петрушин в своем Facebook.

По его словам, многие улицы города подтоплены, в частности напротив здания ОГА появился "гейзер".

Мужчина опубликовал видео, на котором видно, как из-под канализационного люка у здания ОГА фонтаном бьет вода.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во вторник, 24 июля, сильный ливень затопил Центральный проспект.

Перед этим сообщалось, что сильный ливень затопил города в Крыму.

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Источник: korrespondent.net

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