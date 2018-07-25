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25. 07. 2018

Срок за смертельное ДТП получает лишь каждый пятый

В 2017 году лишь каждый пятый виновник смертельного ДТП получил тюремный срок. Об этом в среду, 25 июля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
 

"В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП. А за первое полугодие этого года - уже 1031. Однако в 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельным ДТП к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник", - написала Сарган.

Она также выразила убеждение, что очевидна необходимость усиления ответственности за совершенные преступления на дорогах. "Убеждена, прокуратура будет инициировать соответствующие законодательные изменения, а парламент их рассмотрит как можно оперативнее", - отметила Сарган.

По ее словам, генпрокурор держит на контроле расследование всех резонансных ДТП, где погибли люди.

"Установлено тесное сотрудничество с Национальной полицией в расследовании таких преступлений. Могу сказать, что патрульные в основном действуют правильно и жестко в отношении тех, кто совершил преступление на дороге", - отметила Сарган.

По данным полиции, в этом году количество аварий в целом и со смертельным исходом снизилось на 10%. За первое полугодие зафиксировано 68 тысяч ДТП. В этих авариях пострадали почти 13 тысяч человек, из которых 1 тыс. 237 человек погибли.

Напомним, в последнюю неделю в Украине произошло ряд резонансных ДТП, в которых погибли десятки людей. После этого премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки пассажирского транспорта. 

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Источник: korrespondent.net

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