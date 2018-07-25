В Беларуси ограничат продажу алкоголя

В Беларуси в отдельных регионах проведут эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом со ссылкой на заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича сообщает в среду, 25 июля, портал tut.by.
«Принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Республики Беларусь эксперимент - на определенные районы распространить ограничения», - сказал он.
По его словам, после эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление и криминогенную обстановку. При этом Карпович пока не назвал регионы, где будет проводиться эксперимент.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году Беларусь заняла второе место по потреблению алкоголя. В 2017 году страна переместилась на 27 строчку рейтинга.
Ранее сообщалось, что алкоголь в Украине может подорожать.
Напомним, в последний раз Кабмин поднимал минимальные цены на алкоголь в августе 2017 года.
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Источник: korrespondent.net
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