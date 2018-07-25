Глава Fiat Chrysler и Ferrari умер вскоре после отставки

Гендиректор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне умер в возрасте 66 лет через несколько дней после того, как покинул свой пост в связи с ухудшением здоровья. О смерти Маркионне сообщила в среду, 25 июля, газета Financial Times со ссылкой на холдинг Exor, подконтрольный семье Аньелли.

«К сожалению, произошло то, чего мы так боялись. Серджио Маркионне умер. Моя семья и я всегда будем благодарны ему за все, что он сделал», - написал глава совета директоров FCA Джон Элканн, праправнук основателя автомобильной компании Fiat Джованни Аньелли.

Отмечено, что Маркионне умер в больнице в Цюрихе, там же, где в конце июня 2018 ему сделали операцию на плече. Операция прошла успешно, и Маркионне вернулся к работе, однако через несколько дней стало известно, что глава FCA страдает от «постоперационных осложнений» и его здоровье сильно ухудшилось.

Последний раз Маркионне появился на публике 26 июня во время прошедшей в Риме церемонии передачи карабинеров автомобиля Jeep Wrangler, предназначенного для патрулирования пляжей Римини. Тогда Маркионне с трудом говорил и вообще выглядел усталым.

21 июля совет директоров FCA признала, что глава компании не в состоянии продолжать работу и принял решение назначить новым гендиректором FCA Майка Мэнли, ранее отвечавшего за развитие марки Jeep. В тот же день Маркионне покинул посты гендиректора и председателя совета директоров Ferrari.

Маркионне родился в 1952 году, работу в Fiat он начал в 2003 году, а уже в 2004 году возглавил компанию. В 2009 году Маркионне организовал слияние Fiat с американской Chrysler, сделка была успешно завершена в 2014 году, и объединенная компания стала седьмым по величине производителем автомобилей в мире.

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Источник: korrespondent.net