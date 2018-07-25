В Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы и погиб

В Житомире из окна шестого этажа областной больницы выпрыгнул мужчина и погиб. Происшествие произошло вчера вечером, сообщает Житомир.Инфо в среду, 25 июля, со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления Нацполиции Аллу Ващенко.

По ее словам, мужчина проходил лечение в больнице с 20 июля. А вечером во вторник он выпрыгнул из окна.

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы. В настоящее время тело мужчины, а это оказался житель Бердичева, 1966 г.р., направлено в областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. По данному факту проводится проверка", – рассказала Ващенко.

Ранее в городе Трускавец Львовской области из окна шестого этажа больницы выбросился мужчина. От полученных травм он погиб. Накануне мужчина позвонил жене и матери, чтобы попрощаться.

А в военном комиссариате Тернополя с пятого этажа выпал призывник, который пытался сбежать. Парень получил травмы. Это второй подобный случай в Тернополе.

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Источник: korrespondent.net