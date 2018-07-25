Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2018, среда, 15:55
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

В Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы и погиб

В Житомире из окна шестого этажа областной больницы выпрыгнул мужчина и погиб. Происшествие произошло вчера вечером, сообщает Житомир.Инфо в среду, 25 июля, со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления Нацполиции Аллу Ващенко.

По ее словам, мужчина проходил лечение в больнице с 20 июля. А вечером во вторник он выпрыгнул из окна.

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы. В настоящее время тело мужчины, а это оказался житель Бердичева, 1966 г.р., направлено в областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. По данному факту проводится проверка", – рассказала Ващенко.

Ранее в городе Трускавец Львовской области из окна шестого этажа больницы выбросился мужчина. От полученных травм он погиб. Накануне мужчина позвонил жене и матери, чтобы попрощаться.

А в военном комиссариате Тернополя с пятого этажа выпал призывник, который пытался сбежать. Парень получил травмы. Это второй подобный случай в Тернополе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.