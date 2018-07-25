Волна ДТП: на дорогах увеличат количество патрулей

На дорогах Украины появятся 54 дополнительных экипажа патрульных в связи с волной ДТП в последнее время. Об этом в среду, 25 июля, в Facebook написала заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Ольга Атаманова по итогам совещания ппри учатсии премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Для повышения уровня безопасности на дорогах дополнительно выйдут на патрулирование 54 экипажа патрульной полиции и 114 групп реагирования. Ежесуточно на дорогах страны будут нести службу 540 нарядов полиции", - написала она.

Атаманова отметила, что за три дня усиленных привентивних мероприятий полицейские установили троих водителей маршруток, которые управляли автомобилем с пассажирами в нетрезвом состоянии.

"То есть во время выхода на маршрут медицинский осмотр водителей осуществлялся формально или вовсе не проводился. Поэтому мы и дальше будем усиливать превентивные меры по обеспечению безопасности", - передает она слова зампредседателя Нацполиции Александра Фацевича.

Относительно расследований ДТП, которые имели место 20-го июля, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что расследование находится на контроле Главного следственного управления.

"На сегодняшний день в указанных производствах проводится ряд экспертиз. Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения", - отметил он.

Ранее в МВД сообщили, что усиление мер безопасности на дорогах продлится до окончания туристического сезона.

По данным полиции, в этом году количество аварий в целом и со смертельным исходом снизилось на 10%. За первое полугодие зафиксировано 68 тысяч ДТП. В этих авариях пострадали почти 13 тысяч человек, из которых 1 тыс. 237 человек погибли.

По информации Генпрокуратуры, реальный срок за смертельное ДТП получает лишь каждый пятый виновник аварии.

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Источник: korrespondent.net