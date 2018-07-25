Трамп: США потеряли от нечестной торговли 817 млрд

Президент США Дональд Трамп считает, что за прошлый год США потеряли $817 млрд из-за несправедливой торговли. Об этом он написал в Twitter в среду, 25 июля.

"Каждый раз, когда я вижу, что слабый политик просит прекратить торговые переговоры или использование пошлин для противодействия несправедливым тарифам, я задаюсь вопросом, о чем они могут думать?", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что из-за несправедливых торговых сделок США потеряли сотни миллиардов долларов, которые могли получить американские фермеры и страна в целом.

"В прошлом году было потеряно $817 млрд. Долой слабость!", - добавил Трамп.

Отметим, сегодня Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретятся в Белом доме, чтобы обсудить противоречия США и Евросоюза в сфере торговли.

Накануне встречи Трамп предложил США и ЕС "отказаться от всех тарифов, барьеров и субсидий".

В ЕС не питают особых надежд на переговоры и уже готовят ответные пошлины на американские товары на 20 миллиардов долларов, если Юнкер не убедит Трампа не вводить пошлины США на автомобили из ЕС.

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Источник: korrespondent.net