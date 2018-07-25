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25. 07. 2018

Во Франции полиция повторно упустила сбежавшего из тюрьмы гангстера

Один из самых известных преступников, который 1 июля сбежал из тюрьмы на вертолете, повторно улизнул от правоохранителей. Об этом в среду, 25 июля сообщает Le Parisien.

Отмечается, что во вторник вечером правоохранители обратили внимание на автомобиль с фальшивыми номерами, водитель которого отказался останавливаться по требованию полиции.

Правоохранители устроили погоню за нарушителем, однако ему удалось оторваться и заехать на парковку торгового центра в Сарселе - пригороде Парижа.

В автомобиле находились водитель и пассажир, им удалось скрыться. Сотрудники полиции обыскали авто и нашли внутри устройство для изменения автомобильных номеров, детонаторы и взрывчатку.

Торговый центр эвакуировали. На место вызвали саперов, которые подтвердили, что преступники перевозили взрывчатку.

Согласно информации издания, следователи связали автомобиль с бегством из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Одним из пассажиров, как полагают, был Редуан Фаид.

Французский гангстер скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы вооруженные люди, использовав для побега вертолет.

Как сообщалось, несколькими днями ранее в Бердичеве из колонии сбежали двое заключенных.

Напомним, в конце июня в райцентре Новотроицкое Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое заключенных. Они скрылись, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.

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Источник: korrespondent.net

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