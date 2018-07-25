В Луцке перенесли дату празднования Дня города

Депутаты городского совета Луцка перенесли празднование Дня города с четвертых субботы-воскресения августа на вторые субботу-воскресенье сентября. Соответствующее решение было принято на сессии в среду, 25 июля, сообщают Українські Новини.

Перенос депутаты мотивировали тем, что часто праздник совпадает с Днем независимости, а также тем, что, пребывая в летних отпусках, жители города не могут достойно отпраздновать День города.

На рассмотрение были предложены несколько дат: 22 мая (предложение от Украинской православной церкви Киевского патриархата), 31 июля (петиция на сайте горсовета, дата предоставления Луцку Магдебургского права) и вторые суббота-воскресенье сентября (предложение Волынского актива молодежи).

Депутаты около часа обсуждали возможные даты и потом проголосовали за празднование Дня города в сентябре.

Таким образом, в 2018 году Луцк будет праздновать 933-летие 8-9 сентября.

Ранее в Украине перенесли День пограничника с 28 мая на 30 апреля.

Также в Украине была измененеа дата празднования дня ВДВ. Теперь праздник будут отмечать 21 ноября.

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Источник: korrespondent.net