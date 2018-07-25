Число погибших при теракте в Сирии выросло до ста

Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек. Об этом в среду, 25 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию.
"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены", - уточнил собеседник агентства.
Отряды террористической группировки "Исламское государство" также напали на несколько деревень на востоке провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, контролируемой ИГИЛ, погибли не менее 54 человек.
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Источник: korrespondent.net
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