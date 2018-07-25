Трамп не уступил Украину Путину. Волкер о Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что на саммите в Хельсинки американский президент Дональд Трамп не дал лидеру России Владимиру Путину "никаких подарков".

Он также рассказал о видении Америки миротворческой миссии на Донбассе, а также о расхождениях с Россией по конфликту в Украине. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Трамп не уступил Путину Украину

На саммите США-Россия в Хельсинки Путин не получила никаких подарков от Трампа, которые могли бы навредить Украине.

"США ничем не поступились по тем вопросам, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", - сказал Волкер в интервью Голосу Америки.

По его словам, главной темой переговоров Трампа с Путиным была Сирия, поскольку США и Россия "просто расходяться в идеях по Украине".

"Просто не было смысла углубляться в это", - сказал дипломат.

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Волкер отметил, что администрация Трампа поддерживает санкции против России и работает с европейскими партнерами, которые также продлевают действие экономических ограничений.

"США сняли эмбарго на поставки оружия ​​для Украины и предоставили Киеву Javelin и антиснайперские системы. На прошлой неделе Пентагон анонсировал предоставление дополнительной финансовой помощи для украинского оборонного сектора", - подчеркнул он.

Спецпредставитель по Украине считает правильным решением, что переговоры между США и Россией, направленные на разрешение конфликта в Украине.

Референдум на Донбассе невозможен

Также Волкер заявил о невозможности проведения какого-либо референдума на Донбассе.

"Белый дом сделал довольно четкое заявление по этому вопросу в прошлую пятницу. Там заявили, что не поддерживают возможность проведения подобного референдума", - заявил Волкер.

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Такой референдум, подчеркнул американской дипломат, не имел бы легитимности, если бы он даже и был проведен.

"Невозможно провести референдум в той части Украины, которую не контролирует украинское правительство, где существуют серьезные проблемы для местного населения, где ограничена свобода передвижения, откуда выехало 1,5 миллиона внутренних переселенцев", - отметил Волкер.

Украине нужен особый статус Донбасса

Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. Вместе с тем, Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", - сказал Волкер.

По его мнению, закон об особом статусе Донбасса приняли, но не применили.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", - пояснил Волкер.

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От прекращения действия этого закона будет больше время, чем от его продолжения, утверждает чиновник.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится. Но Россия будет использовать приостановление действия закона, как повод пожаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит ", - уверен Волкер.

США и Европа настаивают на масштабной миссии ООН

США, Германия и Франция, в отличие от России, поддерживают идею масштабной миротворческой миссии ООН в Донбассе, сказал спецпредставитель Госдепа по Украине.

26 июля в Берлине на уровне министерств иностранных дел встретится нормандскаая четверка, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. На этой встрече, уточнил Волкер, будут говорить о том, как должна выглядеть миротворческая операция ООН.

"Это вопрос, который уже давно ожидает ответа. Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, по мнению США, Германии, Франции и Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность на более широком уровне. Надеюсь, мы сможем обсудить именно этот формат", - сказал он..

Волкер отметил, что поддерживал очень тесные контакты с коллегами из Франции и Германии на прошлой неделе, как и в целом - в течение прошлого года.

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"Мы очень много думали над процессом. Вскоре я буду говорить с российскими коллегами, чтобы передать им наши идеи", - добавил спецпредставитель.

По мнению Волкера, идея миротворческой миссии ООН будет успешной только в случае, если Россия решит закончить конфликт и выведет войска.

"Если она продемонстрирует готовность это сделать, тогда международное сообщество будет готово вмешиваться, чтобы обеспечить безопасности для всех местных жителей и создать условия для выполнения минских соглашений и возврат территорий под контроль Украины. Если Россия будет готова..., то у нас все получится ", - сказал дипломат.

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Источник: korrespondent.net