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25. 07. 2018

В Тернополе произошла тройная ДТП, есть пострадавшие

В Тернополе в тройном ДТП столкнулись Lada, Audi и Subaru. Авария произошла вечером 24 июля на улице Будного, сообщает со ссылкой на данные городской патрульной полиции издание 0352.ua.

По словам патрульных, авария произошла с участием автомобилей Audi А6 под управлением водителя 1991 г. р., ВАЗ 11183 под управлением водителя 1999 г. р. и Subaru Forester под управлением водителя 1958 г. р.

Cмотрите фотогалерею: В Тернополе произошла тройная ДТП, есть пострадавшие

"В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте ДТП, от госпитализации отказался. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мать с ребенком пострадали в тройном ДТП в Днепре.

Накануне в Черкассах автомобиль насмерть сбил мать с ребенком. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Водитель автомобиль BMW скрылся с места аварии.

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Источник: korrespondent.net

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