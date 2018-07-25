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25. 07. 2018

НАБУ и САП расследуют премии руководству Нафтогаза

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследовать законность премий, которые получили глава Нафтогаза Андрей Коболев и топ-чиновники компании. Об этом в среду, 25 июля, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в НАБУ.

"Зарегистрировали уголовное производство. Дело фактовое... фигурируют Коболев и другие чиновники Нафтогаза, которые получали премии", - сказал собеседник.

По его словам, дело открыто по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины проголосовала за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом. Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту - $45,6 млн. Сейчас из этой суммы уплачено $20 млн.

Как сообщалось, в Нафтогазе заявили, что их руководство получило еще не всю премию.

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Источник: korrespondent.net

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