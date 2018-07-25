В Житомирской области четверо грабителей ночью ворвались в дом депутата Бердичевской районного совета Максима Самчика и пытали людей утюгом, требуя деньги и ценности. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 июля.

"Происшествие случилось около 3:15. Четверо мужчин в масках проникли в дом через открытое окно в спальне хозяйки. В доме находилась его владелица, 1955 года, ее дочь и зять, оба 1977 р., 19-летняя и 10-летняя внучки. Нападавшие всех связали и стали требовать деньги и ценности, применяя к взрослым членам семьи электроутюг", – говорится в сообщении.

Грабители нашли около тысячи долларов и ювелирные изделия, после чего скрылись.

Полиция по данному факту открыла производство по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины). Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В свою очередь издание Бердичев BIZ сообщило, что нападавшие проникли в дом, где проживает депутат Бердичевской райсовета Максим Самчик. Дом записан на его тещу. Утверждается, что кроме пыток, бандиты также угрожали убить детей, если им не дадут деньги. Перед тем, как ворваться в дом, они обезвредили собаку и забрызгали грязью камеры наблюдения.

Отмечается, что Самчик является "успешным фермером" и по совместительству депутатом от Батькивщины.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области депутата пытали утюгом – СМИ

Накануне в Черниговской области неизвестные напали на дом священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Мужчину и его жену связали и пытали, требуя 10 тысяч долларов.

А в ночь на 18 июля в селе Гордашовка Тальновского района неизвестные бросили две боевые гранаты во двор, принадлежащего депутату Черкасского облсовета Александру Короткову.

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Источник: korrespondent.net