Македония начала переговоры о вступлении в НАТО

Делегация НАТО прибыла в среду, 25 июля, в столицу Македонии – Скопье – где провела встречу с руководством страны и сообщила о начале переговоров о вступлении бывшей югославской республики в альянс. Об этом сообщила пресс-служба правительства Македонии.

Делегацию НАТО возглавил директор по евроатлантическому и глобальному партнерству в отделе вопросов политики и безопасности штаба НАТО Джеймс Маккей. Его с коллегами принял глава правительства страны Зоран Заев с кабинетом министров.

По словам Заева, нынешняя фаза отношений Скопье с НАТО ведет к "гарантиям безопасности и стабильности в обществах стран-членов и союзников НАТО, что открывает и дополнительные экономические возможности для развития страны".

"Маккей отметил, что его визит имеет целью послать четкий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении, и что в ближайшее время каждые две-три недели рабочие группы НАТО в различном составе будут посещать нашу страну и вместе с национальными рабочими группами будут согласовывать необходимые шаги и стандарты для окончательного полноправного членства в НАТО", – говорится в сообщении.

После встречи с премьером и членами правительства Македонии представитель НАТО сообщил, что согласно имеющемуся у альянса опыту, переговоры о вступлении длятся минимум 18 месяцев.

Ранее Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован спор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики.

Напомним, в Македонии договорились о разблокировании подготовки к референдуму о смене названия.

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Источник: korrespondent.net