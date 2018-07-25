В МИД Италии озвучили официальную позицию относительно аннексии Крыма

Италия не признает аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента, сообщает в среду, 25 июля, Ansa.

"Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС", - сказал министр.

Миланези отвечал на вопросы депутата Лауры Болдрини относительно заявления главы МВД Маттео Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией референдума в Крыму после аннексии полуострова.

Напомним, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии Лига Маттео Сальвини заявил, что Россия имела право присоединить Крым, а Майдан является псевдореволюцией.

Как сообщалось, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

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Источник: korrespondent.net