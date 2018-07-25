ДТП в Черкассах: полиция задержала водителя BMW

В Черкассах задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком. Ему сообщили о подозрении. Об этом заявил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook в среду, 25 июля.

"Установлено, что житель города Харькова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем BMW-318 и, двигаясь в городе Черкассы по улицы Вячеслава Черновола, вблизи перекрестка с улицы Чайковского, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblo", – говорится в сообщении.

После столкновения Fiat Doblo совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. Они погибли на месте.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия. Водитель автомобиля BMW-318 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 4-летний сын. Позже было опубликовано видео этого трагического инцидента.

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Источник: korrespondent.net