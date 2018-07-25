Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2018, среда, 19:03
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

В результате атаки ИГ в Сирии погибли более 150 человек

В Сирии общее число жертв терактов в городе Эс-Сувейда одноименной провинции на юго-западе страны составила 156 человек. Об этом сообщили в мониторинговой группе по правам человека в Сирии, базирующейся в Лондоне, передает AFP.

Отмечено, что среди погибших - 62 мирных жителя и 94 ополченца, выступавших на стороне режима Башара Асада. Кроме того, во время атаки были убиты 30 атаковавших Эс-Сувейду боевиков.

Ответственность за атаку взяла на себя организация Исламское государство (ИГ), говорится в сообщении мониторингового центра по правам человека.

В свою очередь проправительственное радио Sham FM со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции сообщило о 96 погибших и 176 пострадавших.

Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в Сирии выросло до ста.

Напоним, взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда совершил террорист-смертник. По словам представителя правозащитников, сначала взорвали себя два террориста-смертника - на севере и на востоке города. Третий взрыв произошел в Эс-Сувейде позже. После того, как взорвались смертники, члены ИГ ворвались в несколько деревень в окрестностях города и начали убивать жителей в их домах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.