В результате атаки ИГ в Сирии погибли более 150 человек

В Сирии общее число жертв терактов в городе Эс-Сувейда одноименной провинции на юго-западе страны составила 156 человек. Об этом сообщили в мониторинговой группе по правам человека в Сирии, базирующейся в Лондоне, передает AFP.

Отмечено, что среди погибших - 62 мирных жителя и 94 ополченца, выступавших на стороне режима Башара Асада. Кроме того, во время атаки были убиты 30 атаковавших Эс-Сувейду боевиков.

Ответственность за атаку взяла на себя организация Исламское государство (ИГ), говорится в сообщении мониторингового центра по правам человека.

В свою очередь проправительственное радио Sham FM со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции сообщило о 96 погибших и 176 пострадавших.

Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в Сирии выросло до ста.

Напоним, взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда совершил террорист-смертник. По словам представителя правозащитников, сначала взорвали себя два террориста-смертника - на севере и на востоке города. Третий взрыв произошел в Эс-Сувейде позже. После того, как взорвались смертники, члены ИГ ворвались в несколько деревень в окрестностях города и начали убивать жителей в их домах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net