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25. 07. 2018

Поток мигрантов в Украину вырос почти на четверть

В первом полугодии количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%. Об этом в среду, 25 июля сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает РБК-Украина.

Вместе с тем, Слободян отметил, что это не критическое количество.

"За первое полугодие этого года мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов, как на каналах легального, так и нелегального въезда, где-то около на 22%. Мы не являемся страной-поставщиком незаконных мигрантов в Европейский союз, но это уже тенденция и к дальнейшему увеличению незаконных мигрантов нужно готовиться, чтобы иметь возможность предупредить", - добавил Слободян.

По данным Госпогранслужбы, за полгода на границе задержали 1432 нелегальных мигрантов.

Ранее в МВД заявили, что ожидают наплыв больших групп мигрантов из России.

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Источник: korrespondent.net

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