В Днепропетровской области люди жалуются на нашествие лис

Дикие лисы в пригороде Днепра уничтожают хозяйства местных жителей. Они совсем не боятся людей, воруют птицу и портят овощи, но больше всего местные боятся бешенства. Об этом в среду, 25 июля сообщает канал Украина.
Отмечается, что лисиц микрорайона Одинковка развелось уже около двух десятков.
Почти ежедневно местные жители находят на своих огородах новые лисьи следы и норы. Впервые увидели лис у своих домов четыре года назад. С тех пор количество этих диких животных возросло в несколько раз.
Местные жители микрорайона уже не раз обращались к чиновникам, но ответа так и не получили.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области бешеные лисы нападают на людей.
Напомним, ранее сообщалось о еноте с признаками бешенства, который прибежал из России на пункт пропуска Николаевка.
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Источник: korrespondent.net
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