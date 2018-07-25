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25. 07. 2018

В Днепропетровской области люди жалуются на нашествие лис

Дикие лисы в пригороде Днепра уничтожают хозяйства местных жителей. Они совсем не боятся людей, воруют птицу и портят овощи, но больше всего местные боятся бешенства. Об этом в среду, 25 июля сообщает канал Украина.

Отмечается, что лисиц микрорайона Одинковка развелось уже около двух десятков.

Почти ежедневно местные жители находят на своих огородах новые лисьи следы и норы. Впервые увидели лис у своих домов четыре года назад. С тех пор количество этих диких животных возросло в несколько раз.

Местные жители микрорайона уже не раз обращались к чиновникам, но ответа так и не получили.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области бешеные лисы нападают на людей.

Напомним, ранее сообщалось о еноте с признаками бешенства, который прибежал из России на пункт пропуска Николаевка.

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Источник: korrespondent.net

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