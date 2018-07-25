В Украине основали стипендию им. Левка Лукьяненко

Президент Украины Петр Порошенко основал государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских заложников, которых удерживают в российских тюрьмах. Соответствующий указ подписан президентом в среду, 25 июля, передает пресс-служба главы государства.

Отмечено, что указ называется О неотложных мерах по защите прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, содержащихся Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей.

Порошенко также поручил Кабинету министров обеспечить выплаты этой стипендии. Выплаты должны быть оформлены уже в 2018 году.

"Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на правительство возложены меры по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые незаконно были задержаны, содержались на территории России. Кроме того, вопрос адаптации касается и членов семей политзаключенных.

Напомним, украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни 7 июля 2018 года.

Перед этим сообщалось, что Лукьяненко попал в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net