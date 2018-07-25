В Испании загорелась лодка с туристами

В Испании возле Галисии катамаран столкнулся с плавучей платформой. На лодке вспыхнул пожар, 38 пассажиров пострадали. Как сообщает Express, на борту катамарана находились 52 пассажира. Им пришлось бросаться в воду, чтобы спастись от пламени.

Потушить пожар помогали другие пассажирские суда и береговая охрана. Медики оказали помощь 38 пассажирам. Двое человек получили серьезные ожоги.

Испания за один день спасла в море полтысячи мигрантов

Ранее при крушении лодки в Таиланде без вести пропали 49 туристов.

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Источник: korrespondent.net