В Испании загорелась лодка с туристами

В Испании возле Галисии катамаран столкнулся с плавучей платформой. На лодке вспыхнул пожар, 38 пассажиров пострадали. Как сообщает Express, на борту катамарана находились 52 пассажира. Им пришлось бросаться в воду, чтобы спастись от пламени.
Потушить пожар помогали другие пассажирские суда и береговая охрана. Медики оказали помощь 38 пассажирам. Двое человек получили серьезные ожоги.
Испания за один день спасла в море полтысячи мигрантов
Ранее при крушении лодки в Таиланде без вести пропали 49 туристов.
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Источник: korrespondent.net
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