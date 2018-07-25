В России задержали украинского проводника поезда – Фейгин

ФСБ России задержало гражданина Украины - проводника поезда Ковель-Москва Сергея Бугайчука. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на российского правозащитника Марка Фейгина.

Он отметил, что житель Ровно Сергей Бугайчук сейчас находится в СИЗО в Москве.

"Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И здесь в очереди на посещение (Романа Сущенко - ред.) я пообщался с его женой", - сказал Фейгин.

Проводник пассажирского вагонного депо Ковель задержали 11 июля. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету Макаров.

Это дело ведут сотрудники Следственного управления ФСБ России.

Бугайчук не признает своей вины. На первых заседаниях суда ему предоставили "адвоката по назначению", сейчас украинское консульство ищет для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.

Ранее сообщалось, что Порошенко просил Трампа поднять тему украинских заключенных в России во время его встречи с Путиным.

Напомним, украинские деятели культуры написали письмо Сенцову. Они призвали режиссера прекратить голодовку.

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Источник: korrespondent.net