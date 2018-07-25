Украина купила хлор для очистки воды в Узбекистане и Румынии

В Украине нескольким водоканалам придется обеззараживать воду с помощью румынского и узбекского хлора из-за недавнего простоя АО Днепроазот. Об этом в среду, 25 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов предприятия Днепроазот. Пока первую цистерну с реагентом получил Харьков.

Зубко заверил, что ситуация с обеспечением водоканалов жидким хлором контролируется. Возможный кризисный сценарий устранен.

Он подчеркнул, что остановка работы Днепроазота является "запланированным сценарием", поэтому в будущем с предприятием "придется разбираться".

"Вместе с тем, подчеркиваю, что система критической инфраструктуры не может зависеть от одного предприятия - это огромные риски", - отметил Зубко.

Напоними, 25 июля ДнепрАзот отгрузил первый хлор после возобноления запуска.

Также сообщалось, что хлор для очистки воды подорожал в три раза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net