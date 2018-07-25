В Черниговской области неизвестные напали на православный детский лагерь

В Черниговской области люди с символикой ВО Свобода избили журналиста и напали на православный детский лагерь. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Отмечено, что 25 июля в помещении Борзнянской РГА около 30 человек с символикой Свободы напали на главного редактора местной газеты Известия Борзнянщины Сергея Близнюка и сотрудников администрации.

«Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и силой заставили написать заявление об увольнении. После этого нападавшие набросились на заместителя председателя Борзнянской РГА Александра Максимова и сотрудников администрации Елену Таран и Евгения Тарновского. Под угрозой физической расправы они заставили и чиновников написать заявления об увольнении», - говорится в сообщении.

В епархии считают, что основным "пригрешением" пострадавших от нападения было то, что накануне в районной газете Известия Борзнянщины вышла статья об отдыхе в православном летнем лагере отдыха для молодежи На море Галилейском, организованном Нежинской епархией УПЦ МП для более 100 детей Черниговской области.

"Накануне от представителей ВО Свобода поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвалась на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако просчиталась, потому что дети разъехались по домам еще накануне, 20 июля", - говорится в сообщении.

В тот же день, как утверждают в УПЦ МП, активисты запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим для транспортировки их в Киев.

Ранее сообщалось, что под Черниговом пытали священника и его жену, требуя 10 тысяч долларов.

25 июля во Львове патрульные задержали нетрезвого священника.

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Источник: korrespondent.net