В Швеции бомбами тушат лесные пожары

В Швеции пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней, сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции.

Один из лесных пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя. Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара и пламя погаснет.

Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.

По состоянию 25 июля в Швеции бушуют более 40 лесных пожаров.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в этой скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

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Источник: korrespondent.net