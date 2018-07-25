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25. 07. 2018

В Турции приняли закон о безопасности для замены чрезвычайного положения

Парламент Турции принял закон о борьбе с терроризмом, который наделяет власть более широкие полномочия после окончания чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает Anadolu в среду, 25 июля.

Закон был поддержан депутатами правящей Партии справедливости и развития (АК) и их союзниками из Партии националистического движения.

Документ еще на три года дает губернаторам и силам безопасности полномочия, которыми они обладали в условиях чрезвычайного положения.

Закон также разрешает правительству увольнять сотрудников подразделений вооруженных сил Турции, полиции и жандармерии, государственных служащих и рабочих, если они связаны с террористической организацией.

Закон также предусматривает возможность запрета публичных собраний, продления срока содержания под стражей, если есть связи или контакты с террористическими организациями или другие предполагаемые угрозы национальной безопасности.

Напомним, режим чрезвычайного положения прекратил действовать в Турции с 19 июля.

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Источник: korrespondent.net

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