Организуется XVII пешее паломничество Гродно — Рось

С 3 по 5 августа под девизом «Жить Евангелием» пройдет католическое XVII пешее паломничество Гродно — Рось.

Пешее паломничество из Гродно в санктуарий Иисуса Скорбящего в Росси по традиции выйдет из гродненского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, сообщает catholic.by.

Святая месса на начало паломничества состоится 3 августа в 7.00. Путь паломников пройдет через Квасовка, Большие Эйсмонты, Реплю и завершиться 5 августа в Росси.

В паломничество приглашаются все желающие.

Заявки на участие принимаются в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Гродно-Южный) или по телефону +375 (29) 784 05 72 — кс. Юрий Мартинович.

Источник: krynica.info