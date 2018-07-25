Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2018, четверг, 01:07
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

В Ивенце 28 июля – финальный концерт «Музыкальной Мастерской»

В Ивенце 28 июля в 20.30 «Музыкальная Мастерская» приглашает всех любителей христианской музыки на финальный концерт.

Девять дней более чем полторы сотни молодых христианских музыкантов со всей Беларуси постигали секреты литургического пения и музыкального прославления Бога, чтобы в очередной раз с помощью профессиональных исполнителей продемонстрировать плоды своего труда, сообщает catholic.by.

Хуберт Ковальский — известная фигура в польской христианской музыке — вместе с Яном Поспешальским, бессменным руководителем проекта «Музыкальной мастерской», обещают слушателям полтора часа качественной молитвенной музыки.

В субботу в Ивенце на одной сцене можно будет услышать большой сводный хор, который вместе с смычковом квартетом и неординарными джазовыми музыкантами прославят Бога вместе с театральной группой.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.