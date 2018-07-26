Помпео: США не будут ждать вечно ядерного разоружения КНДР

США не допустят затягивания переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, комментируя переговорный процесс Вашингтона и Пхеньяна.
"Соединенные Штаты не позволят этим переговорам затягиваться до бесконечности", – подчеркнул он.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
В США считают, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.
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Источник: korrespondent.net
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