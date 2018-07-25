В Минске католический центр приглашает на занятия музыкой и языками

Минский католический социальный центр «Миссии доброго самарянина” под опекой монахини св. Урсулы Ледуховской и сестер уршулянак приглашает дязцей и подростков на занятия музыкой и иностранными языками.
Расписание занятий:
Фортепиано: понедельник — пятница 9.00-12.30; суббота — весь день;
Фортепиано: вторник, пятница — весь день;
Флейта: вторник, пятница — весь день;
Гитара: четверг, суббота — весь день;
Вокал, музыкальное развитие, нотная грамота: понедельник, вторник, четверг — весь день.
Подробная информация и запись по телефону +375 (29) 637 61 96 — Елена
Курсы по изучению иностранных языков: английский, немецкий, китайский, арабский. Подробная информация и запись по телефону +375 (29) 602 37 41 — Татьяна.
Источник: krynica.info
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