Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2018, четверг, 01:06
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

В Минске католический центр приглашает на занятия музыкой и языками

Минский католический социальный центр «Миссии доброго самарянина” под опекой монахини св. Урсулы Ледуховской и сестер уршулянак приглашает дязцей и подростков на занятия музыкой и иностранными языками.

Расписание занятий:

Фортепиано: понедельник — пятница 9.00-12.30; суббота — весь день;

Фортепиано: вторник, пятница — весь день;

Флейта: вторник, пятница — весь день;

Гитара: четверг, суббота — весь день;

Вокал, музыкальное развитие, нотная грамота: понедельник, вторник, четверг — весь день.

Подробная информация и запись по телефону +375 (29) 637 61 96 — Елена

Курсы по изучению иностранных языков: английский, немецкий, китайский, арабский. Подробная информация и запись по телефону +375 (29) 602 37 41 — Татьяна.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.