Салезианские сообщества провели для детей «Каникулы с Богом»

В Боровлянах под Минском, в Сморгони и в Минске прошли организованные в местных католических салезианских сообществах тематические «Каникулы с Богом».

В оратории имя святого Доминика Савио, который действует при приходе Матери Божией Помощи Христиан в Боровлянах, с 16 по 21 июля, вместе с сестрой Люцией Бальцевич FMA и клириком Юрием Пашковцом SDB дети углубились в тему «Семья — это сокровище в моих руках», сообщает catholic.by.

В течение шести дней участники лагеря открывали качества, которые должны присутствовать в каждой семье. Помогал в этом герой сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц.

В первый день каникул состоялось открытие и освящение кухни и столовой оратория.

В Сморгони с 9 по 20 июля в оратории имя святого Иоанна Боско прошли «Каникулы с Богом» на тему «Любовь и помощь — это путь к Богу». В сморгонском лагере принимали участие более 90 детей вместе с аниматорами: диаконом Артуром Ляшневским SDB и сестрой Дарьей Евтуховский FMA.

Участники лагеря были разделены на шесть команд, в составе которых они вместе молились и играли, отдыхали. Участники лагеря вместе с организаторами посетили Минск, а также совершили первую детское паломничество к Матери Божьей в Гудогай.

В оратории имени святого Иоанна Боско, который действует при минском приходе святого Иоанна Крестителя (микрорайон Серебрянка), с 9 по 18 июля также проходили «Каникулы с Богом». В течение восьми дней 37 детей вместе с аниматорами, о. Павлом Щербицким SDB и с. Валентиной Кот FMA, на примере жизни блаженной Лауры Викуньи размышляли над своей жизнью и путем к святости.

Источник: krynica.info