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26. 07. 2018

Новая Зеландия потребовала от Австралии изменить флаг

 
Исполняющий обязанности главы правительства Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал власти Австралии изменить национальный флаг, сообщает The Sydney Morning Herald.
 
"Флаг нашей страны, который является нашим на протяжении длительного времени, был скопирован Австралией. Им нужно сменить свой флаг, признав, что мы первые приняли такой дизайн", – заявил он.
 
Политик уверен, что смена Австралией дизайна поможет восстановить уникальность флага его страны.
 
Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, австралийский – в 1954 году.

Жителя Ровенской области подозревают в надругательстве над флагом Украины
 
Ранее сообщалось, что в Эстонии муниципалитет поместил на флаг коноплю.

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Источник: korrespondent.net

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