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26. 07. 2018

Великобритания поддержала декларацию США по Крыму


Великобритания поддерживает заявление Госдепартамента США о непризнании аннексии Крыма. сообщает пресс-служба британского МИД.

"Позиция Великобритании ясна: мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права и Крым – территория Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания по-прежнему полностью предана принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

МИД Великобритании обеспокоен ситуацией с правами человека на полуострове, Лондон призывает российские власти освободить из тюрем политических заключенных. Также РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международным организациям по наблюдению за соблюдением прав человека, заявиои в ведомстве.

Напомним, США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. Президент Петр Порошенко выразил благодарность руководству США за поддержку.

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Источник: korrespondent.net

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