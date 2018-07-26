Климкин: Мы должны укрепить усилия и давить на РФ



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепартамента США по Крыму.

Глава МИД считает, что Украина должна укрепить усилия и давить на Россию.

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" – написал Климкин в Twitter.



Після цієї декларації 🇺🇸 маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про «Балтійський сценарій», що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором 🇺🇦. Дуже! https://t.co/ATkzbcebpW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 июля 2018 г.

Напомним, США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. Президент Петр Порошенко выразил благодарность руководству США за поддержку.

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Источник: korrespondent.net