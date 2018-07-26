Итоги 25.07: Потоп в Киеве и декларация по Крыму

США и ЕС договорились об отмене торговых пошлин

В Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан Клода Юнкера. Стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлини барьеров. Евросоюз намерен наращивать импорт сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции из США.

Госдеп США выпустил Крымскую декларацию

Государственный департамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России.

США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. Президент Петр Порошенко выразил благодарность руководству США за поддержку.

Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год

Предложенная Вашингтоном встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина состоится в 2019 году.

Двусторонние переговоры отложены из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

В ЕСПЧ призвали Сенцова прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олег Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья. ЕСПЧ призвал РФ обеспечить Сенцову достойное лечение в медучреждении.

Мощный ливень затопил Киев

В Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Столица Украины превратилась в Венецию – дороги и пешеходные переходы оказались затоплены, город стал в пробках, с перебоями работал наземный общественный транспорт.





Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Чиновники заявили, что все из-за аномальных дождей, киевляне уверены, что причина в бездеятельности чиновников, которые годами не следили за обновлением инфраструктуры города.

Кровавый теракт в Сирии унес жизни более 200 человек

На юге Сирии террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке в городе Эс-Сувейда. Еще два подрывника были уничтожены прежде чем успели активировать взрывчатку.

В результате теракта погибли более 200 человек, среди них десятки гражданских лиц. Он стал одним из наиболее кровавых терактов за годы гражданской войны в Сирии.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"

Укрпошта продлила сроки выплаты пенсий на три дня

В Укрпочте и Министерстве социальной политики надеются разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни. Так, Укрпочта продлила срок выплаты пенсий до 28 июля. Пенсионный фонд обещает осуществить в этом месяце полное финансирование.

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Источник: korrespondent.net