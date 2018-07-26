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26. 07. 2018

В Стамбуле рухнул жилой дом

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщается в сюжете ТСН от среды, 25 июля.

Сильные ливни подмыли землю под фундаментом дома. Посодействовали обвалу и строительные работы, которые проводились неподалеку.

Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание, а затем и весь дом.

Жильцов успели вовремя эвакуировать, поэтому люди во время бедствия не пострадали.

Ранее в Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Под завалами оказались не менее 50 человек.

Также сообщалось, что в столице Мексики Мехико обрушилось здание нового торгового центра Artz Pedregal. Происшествие случилось днем на глазах у десятков прохожих.

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Источник: korrespondent.net

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