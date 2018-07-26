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26. 07. 2018

Сутки в ООС: 24 обстрела, двое раненых

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.

Напомним, 24 июля сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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