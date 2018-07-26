В Украине прогнозируют дожди с грозами

Осадки в четверг, 26 июля, ожидаются на западе и севере страны. Местами пройдут сильные ливни с грозами. На остальной территории будет без существенных осадков. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди вероятны также в Одесской и Винницкой областях.

"Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории - без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики", - написала Диденко.

В целом по Украине температура составит +25 +34 градусов.

По данным Укргидрометцентра, на всей территории страны ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха прогреется до +27 +29 градусов. На юге и востоке Украины ожидаются 30-34 градуса.

В Киеве пройдут дожди с грозами, температура +​​27 +29 градусов.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. Также ливнем затопило аэропорт Жуляны.

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Источник: korrespondent.net