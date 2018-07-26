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26. 07. 2018

В Лондоне горит жилой дом, идет эвакуация

В пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде утром в четверг, 26 июля, начался пожар. Около 50 человек были эвакуированы. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил начальник пожарной станции Клэйнтон Мюррей, по предварительной информации, огонь начался в квартире на четвертом этаже и развился до крыши.

На месте находятся 15 пожарных машин и 100 пожарных. Они помогли двум людям с первого этажа.

Причина пожара еще не известна.

West Hampstead Fire – Massive Blaze At Luxury Flats Seen For Miles Across London https://t.co/OPdLVzQWBp pic.twitter.com/jubyaz5fG9

— The News Amed (@thenewsamed) 26 июля 2018 г.

Ранее в Лондоне горела больница. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Также в центре Лондона вспыхнул крупный пожар в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental, которая находится в фешенебельном районе Найтсбридж.

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Источник: korrespondent.net

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