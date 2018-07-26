В Украине обесточены 117 населенных пунктов

В Украине в результате непогоды обесточены 117 населенных пунктов. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 25 июля из-за осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в семи областях, а именно: в Запорожской - 30 населенных пунктов, в Днепропетровской - 24, в Житомирской - 20, в Киевской - 14, в Донецкой - 13, в Луганской - 12, в Кировоградской - четыре.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. Также ливнем затопило аэропорт Жуляны.

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Источник: korrespondent.net