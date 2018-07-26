В Украине испытали новые снаряды – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном прохождении одного из этапов испытания крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы Гиацинт, которые разработал и производит концерн Укроборонпром. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 26 июля.

Глава государства отметил, что на полигоне Черниговской области артиллеристы проводили стрельбы, результат которых оценивала комиссия Минобороны.

"Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО", – отметил Порошенко

По его словам, эти снаряды будут использованы для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем Гиацинт, которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.

"Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии", – резюмировал президент.

Напомним, недавно Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

Также в Украине началось серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета – ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

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Источник: korrespondent.net