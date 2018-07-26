В Ивано-Франковской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию последствий непогоды. Об этом в четверг, 26 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате сильного дождя наблюдаются поднятия уровней воды.

В селе Фитькив Надвирнянского района в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надвирнянская поврежден пешеходный мост.

Также в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. Сейчас проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком.

Также сообщается, что в городе Болехов вследствие поднятия уровня воды в местном ручейке дождевыми водами подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.

В общем откачана вода из четырех подвальных помещений жилых домов.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье подтоплены жилые дома

Напомним, в результате непогоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов.

Также сообщалось, что 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Из-за этого частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net