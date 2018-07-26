Возле посольства США в Китае произошел взрыв

У здания посольства США в столице Китая – Пекине – произошел взрыв. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев в четверг, 26 июля.

На опубликованных видеозаписях видно сильное задымление на территории близ посольства. На место происшествия прибыла полиция.

На данный момент поступает противоречивая информация об инциденте. По одним данным, некий мужчина попытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать.

В свою очередь китайское издание Global Times передает, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции "задержали женщину, которая облила себя керосином и предположительно пыталась совершить самосожжение".

Explosion outside US embassy in Beijing. No reports of injuries or deaths as yet. This video from the scene making rounds on social media here #Beijing #tictocnews pic.twitter.com/N2NezbTrTv — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) 26 июля 2018 г.

这是美国大使馆现场吗？ pic.twitter.com/dI8j9FVIcj — tbn (@tanboniu) 26 июля 2018 г. Напомним, минувшим летом в Киеве на улице Сикорского прогремел взрыв возле посольства США. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

А в феврале нынешнего года неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США в Черногории и подорвал себя рядом с этим учреждением.

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Источник: korrespondent.net