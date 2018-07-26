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26. 07. 2018

На Донбассе затопило окопы военных

В результате обильных дождей на Донбассе затопило окопы военных. Фотографиями потопа на фронте поделилась в Facebook военная Виктория Руденко.

"Вся лента в подтопленном переходе в Киеве, но это все х**ня, мои дорогие. Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала она.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе затопило окопы военных

Как сообщалось, накануне на ряд регионов Украины обрушились сильные дожди, затопив улицы Киева, Запорожья, Херсона и ряда других городов. Из-за ненастья 117 населенных пунктов остались без света.

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Источник: korrespondent.net

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