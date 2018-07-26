Под Полтавой дерево придавило семью на детской площадке

В Кременчуге Полтавской области в среду, 25 июля, дерево упало и придавило супругов с двухлетним ребенком. Об этом сообщает Сайт города Полтава со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты.

Отмечается, что дерево упало на детскую площадку и травмировало трех человек.

Пострадала семья: отец 1988 года рождения, мать 1990 года рождения и их малолетний ребенок 2016 года рождения.

С телесными повреждениями их госпитализировали в медицинские учреждения. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Ранее в Голосеевском районе Киеве из-за сложных погодных условий на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.

Также в Черкассах на группу учеников 2 класса упало дерево.

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Источник: korrespondent.net