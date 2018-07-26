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26. 07. 2018

На Львовщине грузовик переехал мужчину, прятавшегося от дождя

В Николаевском районе на Львовщине под колесами грузовика погиб мужчина, который спрятался под автомобилем от дождя. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 26 июля.

По словам водителя грузовика, он, убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом и только, когда автомобиль наехал на некое препятствие, вышел и увидел, что под колесами человек. Вызвал скорую, которая констатировала смерть 51-летнего мужчины. Когда Зил-131 двинулся задним ходом, он не успел вылезти из-под машины.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Водителю Зила грозит от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Накануне сообщалось, что в Херсоне поезд разрезал мужчину пополам. Были опубликованы шокирующие фотографии с места события.

Также стало известно, что в Днепре вечером в среду произошло авария, в которой пострадали два ребенка.

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Источник: korrespondent.net

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