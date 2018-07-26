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26. 07. 2018

Учения снайперов ВСУ показали на видео

Появилось видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующий ролик в среду, 25 июля, был размещен на странице фонда Вернись живым в соцсети Facebook.

На кадрах запечатлена подготовка снайперов ВСУ во время очередных учений в Донецкой области.

Военные отработали боевой выход с препятствиями и дальнейшую работу по целям.

"Они видят врага в прицел и готовы успешно сработать по мишени даже с двух (!!!) километров. Они имеют выдержку часами, днями и неделями почти неподвижно наблюдать, чтобы при необходимости нажать на курок", - говорится в описании видео.

Ранее на видео попал выстрел снайпера ВСУ.

Напомним, 21 июля завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018.

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Источник: korrespondent.net

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