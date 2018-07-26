Учения снайперов ВСУ показали на видео

Появилось видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующий ролик в среду, 25 июля, был размещен на странице фонда Вернись живым в соцсети Facebook.

На кадрах запечатлена подготовка снайперов ВСУ во время очередных учений в Донецкой области.

Военные отработали боевой выход с препятствиями и дальнейшую работу по целям.

"Они видят врага в прицел и готовы успешно сработать по мишени даже с двух (!!!) километров. Они имеют выдержку часами, днями и неделями почти неподвижно наблюдать, чтобы при необходимости нажать на курок", - говорится в описании видео.

Ранее на видео попал выстрел снайпера ВСУ.

Напомним, 21 июля завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net